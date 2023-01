Trovato cadavere in Italia | parte la caccia al nome

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Si indaga a tutto campo per raccogliere indizi che consentano di risalire all’identità delscoperto, nelle ultime ore, in un bosco. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione: le prime ipotesi Al momento si tratta solo di ipotesi ma ben presto, qualora gli indizi raccolti dovessero dar forma ad un puzzle, potrebbero tradursi in fatti concreti. Riguardano un macabro ritrovamento avvenuto in un bosco ad opera di un escursionista che ha immediatamente allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. Indagini suscoperto nei boschi (Periodicono.it)La scoperta è avvenuta nelle scorse ore sopra il comune di Avio, in Trentino Alto Adige: nel pomeriggio di mercoledì 11 gennaio è stata effettuata la prima segnalazione e militari e squadre di soccorso sono intervenute ai piedi del Corno della Paura, sul ...