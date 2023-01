Trofeo Nazionale ‘Città di Pazzuoli’ | tutto pronto per la prima edizione

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – La piscina del Pala Trincone di Monterusciello sarà il teatro l’11 e il 12 febbraio prossimi del 1°Città di Pozzuoli di nuoto. La kermesse è stata organizzata dalla Napoli Nuoto con il patrocinio del Comune di Pozzuoli e della Federazione Italiana Nuoto. La manifestazione vedrà nella piscina dell’impianto di via Cosimo Miccoli gare di nuoto a carattereriservata alle categorie ragazzi, juniores, cadetti e seniores. Ogni atleta potrà partecipare a 4 gare tra quelle che saranno in programma oltre alla staffetta. Queste ultime dovranno essere composte da due nuotatori di sesso maschile e due di sesso femminile. Le gare dei 100 metri di tutte le specialità saranno, poi, a fase eliminatoria. “Finora abbiamo avuto già un buon numero di iscritti – ha dichiarato Marco Ricchi, dirigente della ...

