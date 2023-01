Tripolini | “Lavoratori e studenti abbandonati tra disservizi e poche corse Cotral e Ferrovie devono cambiare passo”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 14 gennaio 2023) “Per troppo tempo la voce dei pendolari è stata considerata una fastidioso sottofondo alle quotidiani manchevolezze del trasporto pubblico. C’è bisogno di un cambio di, e chi vive sul litorale, ma non solo, lo sa bene”. A parlare è Gianluca, membro di Fratelli d’Italia. “Partiamo col dire che esiste un Contratto di Servizio tra Regione e Gestore di RomaLido e RomaNord che dovrebbe regolare il servizio effettuato daSpA. Per la Lido – come denunciato dal Comitato Pendolari della Roma-Lido – il Programma di Esercizio, che Regione esi erano dati da luglio scorso, prevedeva (manon le faceva) 122//giorno/feriale, pagandogli per fatte anche quelle sostituite da piccole navette, dopo la chiusura anticipata per lavori dalle 21. La realtà che vivono i ...