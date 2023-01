Trieste | tutto facile nel derby contro Treviso | +19 con 20 punti di Bartley

La Gazzetta dello Sport

L'ultima giornata di andata di serie A si apre con il colpaccio di, che sbanca il Palaverde (69 - 88 il finale) con grande autorità, aggiudicandosi il derby di bassa classifica contro Treviso. Per i giuliani sono due punti che allontanano le retrovie, dove ...Nella ripresariprende da dove aveva lasciato, affidandosi ai soliti Spencer e Ruzzier che ... dal suo canto, si ritrova praticamente con le spalle al muro ed è costretta a giocarsi il... Basket, Serie A: Treviso-Trieste 69-88 Basket, Serie A 2022/2023: secondo successo di fila per Trieste, Treviso sconfitta 69-88 nel match della quindicesima giornata.Lavori senza sosta per ultimare in tempi brevi la riqualificazione di Piazza Trieste. Lavori che anche alla luce delle ultimissime relazioni tecniche sono risultati urgente e saranno risolutivi e a ...