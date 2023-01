Treviso-Trieste stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A1 2022 2023 basket

Leggi su sportface

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come quindicesima giornata dellaA1di. L’ultimo turno del girone di andata propone questo interessantissimo scontro diretto in chiave salvezza. Entrambe le formazioni, infatti, sono a quota 10 punti, nel gruppetto delle penultime in classifica. Momento positivo per la squadra di coach Nicola, che nelle ultime quattro partite ha raccolto tre vittorie; gli ospiti, da canto loro, nell’ultimo turno hanno battuto Scafati, ma non vincono in trasferta da oltre un mese. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 14 gennaio sul parquet del Palaverde. Di seguito, le informazioni per seguire in...