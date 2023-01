Trentenne suicida nel carcere di Poggioreale | è il settimo in Campania da inizio anno

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È di oggi la notizia di un nuovo suicidio nella Casa circondariale di Napoli: ilFrancesco, papà di due gemelli neonati, ha compiuto, nella nottata, il folle gesto, lasciandosi morire impiccato nella sua cella. In Italia, dall’dell’, sono in totale 80 i detenuti morti, mentre inil bilancio è di 7. Negli ultimi dieci anni sono, in tutto, 584 le personetesi ine ben 22 di questi episodi sono avvenuti neldi, dove sono stati, in questo arco temporale, 267 i tentativi di suicidio, sventati dal personale della polizia penitenziaria. Così il Garante campano delle persone private della libertà ...

