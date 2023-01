Tre film per il weekend | Un bel mattino e Grazie ragazzi al cinema | più un titolo in streaming

(Di sabato 14 gennaio 2023) Léa Seydoux e Melvil Poupaud in Un bel, distribuito da Teodora. Secondo noi è ilda vedere sul grande schermo questo. L’altroda vedere in sala èdi Riccardo Milano con Antonio Albanese e Vinicio Marchioni (Vision Distribution). Infine, invi consigliamo Dope di Rick Famuyiwa (Prime Video). Un piccolo gioiello di sentimenti con una straordinaria Léa Seydoux. E poi il teatro come riscatto e liberazione dal grigiore quotidiano delle sbarre di un carcere. Infine, la difficile emancipazione dal ghetto di alcunini nerd di Los Angeles, un racconto di formazione che è già diventato cult tra i cinefili. Sono i treche vi consigliamo per questo ...

Ilvolte premio Oscar , secondo indiscrezioni, sta facendo la fine del solitario e isolato dal ... L'ultimoin cui Nicholson ha avuto una parte risale al 2011: la rom - com ' Come lo sai ' (How ...La vera storia dell'attacco terroristico, sventato dauomini, che nelinterpretano se' stessi, al treno Thalys diretto a Parigi il 21 agosto 2015. Su Sky Cinema dalle 21.15 I delitti del ...Cosa vedere nel weekend Al cinema Un bel mattino (Lea Seydoux) e Grazie ragazzi (Antonio Albanese), in streaming Dope. I consigli di Amica ...Arriva al cinema il 19 gennaio il nuovo film di Ursula Meier dedicato al delicato rapporto tra una madre costretta a denunciare sua figlia per maltrattamenti ...