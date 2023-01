Travolto e ucciso mentre va a lavoro L' automobilista | ' Pensavo fosse un animale'

(Di sabato 14 gennaio 2023) Le parole pronunciate dal marocchino ai carabinieri al momento del fermo. Ieri si è invece avvalso della facoltà di non rispondere: convalidato il provvedimento, ma il giudice lo ha rimesso in ...

Le parole pronunciate dal marocchino ai carabinieri al momento del fermo. Ieri si è invece avvalso della facoltà di non rispondere: convalidato il provvedimento, ma il giudice lo ha rimesso in ...Adesso è libero ma deve presentarsi alla polizia giudiziaria una volta al giorno. Il 27enne, che ha investito eEloy Baca Eslava all'Antella, si è avvalso della facoltà di non rispondere di fronte al giudice. Il fermo è stato convalidato e il gup ha deciso per una misura più morbida rispetto al carcere, ...Le parole pronunciate dal marocchino ai carabinieri al momento del fermo. Ieri si è invece avvalso della facoltà di non rispondere: convalidato il provvedimento, ma il giudice lo ha rimesso in libertà ...Adesso è libero ma deve presentarsi alla polizia giudiziaria una volta al giorno. Il 27enne, che ha investito e ucciso Eloy Baca Eslava all'Antella, si è ...