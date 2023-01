Trasferte vietate ai tifosi di Roma e Napoli Piantedosi | «Stop di due mesi»

In seguito ai fatti di Badia al Pino - l'area di sosta dove si sono affrontati i due gruppi di ultras - è arrivato un provvedimento per vietare lea romanisti e partenopei per i prossimi ...I tifosi del Napoli non potranno quindi essere nel settore ospiti nellecontro Salernitana, Spezia, Sassuolo ed Empoli. La decisione Dopo una lunga riunione, il Comitato di Analisi per la ..."Oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione" sulle "trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi… Leggi ...Roma, 14 gen. (askanews) - Stop per due mese alle trasferte per ultras di Roma e Lazio. 'll Ministro dell'Interno Piantedosi, in considerazione ...