Trasferte vietate ai tifosi di Roma e Napoli per due mesi Piantedosi | «Oggi firmo il provvedimento»

Sul tifo violento il Governo studia nuove mosse: DASPO a vita e. Meloni in Vaticano con la figlia e il compagno: 35 minuti a colloquio con il Papa su Ucraina, migranti e famiglia. ...... ai quali potrebbero esserele prossime: 'Sono in corso atteggiamenti di attribuzione delle responsabilità, credo ci siano elementi per una serie di Daspo, per il resto deciderò in ..."Un intervento più selettivo aiuterebbe ad avere una risposta più efficace a un problema esistente" Le trasferte per i tifosi del Napoli potrebbero essere vietate e il sindaco Manfredi non ci sta. A s ...Si attende la decisione del ministero sulle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli. Da quest'ultimo fronte arrivano le parole del sindaco Manfredi ...