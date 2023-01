Tragedia nel Palermitano | uomo disabile muore nel rogo della sua abitazione

Leggi su 361magazine

(Di sabato 14 gennaio 2023) . Inutili i soccorsi Unasi è consumata la scorsa notte un unadi Terrasini in provincia di Palermo. Unsi è sviluppato all’interno dell’appartamento di Agostino Tortorici, 58 anni, sena lasciargli scampo. Intorno alle 2 di notte i vicini di casa hanno allertato i soccorsi per il principio di un incendio, ma che in brevissimo tempo ha avvolto l’intero immobile. In casa con la vittima,, c’era la badante, che nonostante gli sforzi non è riuscita a trarre in salvo l’, che è stato trovato carbonizzato. Il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, ha commentato l’episodio: «È morta drammaticamente una persona che era conosciuta in paese e che da tanti anni ormai combatteva la sua malattia con dignità. È un momento di estremo dolore per l’intera comunità, esprimo vicinanza ...