Traffico Roma del 14-01-2023 ore 18 | 30

(Di sabato 14 gennaio 2023) Luceverdebuonasera in studio Massimo Vischi sul Raccordo Anulare si stanno formando code pertra le uscite Ardeatina e Appia regolare invece la circolazione sul resto della nella lentamente code a tratti poi persulla via Pontina direzionetra Pomezia e Castel di Decima ma abbiamo code anche sulla via Appia verso San Giovanni 3 raccordo e via delle Capannelle sulla tangenziale lungo via del Foro Italico si sta infine in direzione San Giovanni tra Corso di Francia e viale della Moschea chi invece si trova sulla carreggiata opposta quindi in direzione Stadio Olimpico trova code per incidente tra via delle Valli e viale della Moschea ti ricorda infine che fino al 29 gennaio per interventi di manutenzione del manto stradale di notte tra le 21 e le 6 saranno chiuse al...