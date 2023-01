Traffico Roma del 14-01-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo Vischi abbiamo al momento code per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la bocca e la Trionfale altre code ma pertra la Prenestina e laNapoli mentre in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti e code tra l’ampia e Lanina code peranche sulla via Pontina direzionetra Castelno e Castel di Decima per lavori si sta in fila poi sulla tangenziale lungo via del Foro Italico in direzione San Giovanni all’altezza di Corso di Francia per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che tutte le linee metropolitane il venerdì e il sabato seguono l’orario prolungato con le ultime corse dai capolinea alle 1:30 di notte e i lavori che stanno interessando la ...