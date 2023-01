Traffico Roma del 14-01-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 gennaio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per lavori sulla tangenziale lungo via del Foro Italico si sta in fila in direzione San Giovanni all’altezza di Corso di Francia auto in fila anche in via Pineta Sacchetti Ma in questo caso o per un incidente avvenuto all’incrocio con via Eugenio IV incidente con code sulla via Tuscolana 3 Cinecittà e il raccordo anulare rallentamenti poi sulla via Pontina direzionetra Spinaceto e il raccordo anulare per lavori di potatura in via Merulana fino alle 17 chiuso il tratto compreso tra piazza di San Giovanni e Viale Manzoni le linee di bus di zona deviano il percorso stessa cosa in via Nomentana da strada anche qui lavori di potatura è chiusa tra viale Regina Margherita e Porta Pia direzione centro inevitabili Dunque le ripercussioni al ...