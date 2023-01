Traffico Roma del 14-01-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 gennaio 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto sempre rallentato ilall’interno della galleria Fleming ne direzione San Giovanni per la riduzione della sede stradale a causa di alcuni controlli tecnici Attenzione ad alcuni incidenti segnalati dalla polizia locale in zona Porta Furba in via del Monte del grano in via della Pineta Sacchetti all’altezza di via Alberto Bolognetti in via della Cellulosa zona Boccea abbastanza sulin queste ore sulle strade della capitale ma non sono segnalati particolari disagi alla circolazione ricordiamo sempre i lavori di potatura in via Merulana con la chiusura della strada tra piazza di San Giovanni e Viale Manzoni fino alle ore 17 le linee bus di zona devono il percorso stesso discorso in via Nomentana in direzione Porta Pia strada chiusa per potature alberi tra viale Regina Margherita e ...