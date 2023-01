Traffico Roma del 14-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 gennaio 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto code all’interno della galleria Fleming Enel direzione San Giovanni per la riduzione della sede stradale a causa di alcuni controlli tecnici zitta in coda in via C direzione San Giovanni per un incidente presente tra via Latina e via Acaia per lavori urgenti sul ponte Flaminio dalle ore 10 e fino alle 13 strada chiusa sul Corso di Francia da via Civita Castellana indirizzo Parioliin coda al momento è per i lavori di potatura in via Merulana chiusura della strada tra piazza di San Giovanni Viale Manzoni nella fascia oraria dalle 7 alle 17 e le buste di zona deviano il corso stesso discorso in via Nomentana direzione Porta Pia strada chiusa per potatura tra viale Regina Margherita e Porta Pia verso Piazza Fiume il centro inevitabili i disagi aldeviazioni per Debussy dirette in ...