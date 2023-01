Traffico Roma del 14-01-2023 ore 09 | 30

(Di sabato 14 gennaio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto regolare scorrevole ilal momento a lungo la rete viaria della città metropolitana dinessuna segnalazione sul Raccordo Anulare e no di autostrada attenzione alla nebbia presente A Banchi sulla A1Napoli tra Valmontone Anagni Fiuggi guidare con prudenza pocosulle strade della capitale in queste ore per lavori su Corso Francia fino alle 10 rimane chiusa la strada tra Viale maresciallo pilsudski e via Civita Castellana in direzione del raccordo mentre dalle ore 10 e fino alle ore 13 verrà Chiusa nella direzione opposta Quindi verso i Parioli a causa di un mezzo pesante fermo sui binari di Piazzale del verano le linee tram 3L e 19 sono momentaneamente sostituite da bus nella tratta Porta Maggiore Piazza Galeno In entrambe le direzioni E ...

... ed almeno 80 potrebbero interessare, entro l'estate, l'aeroporto di. Non solo aerei ma anche ... Le destinazioni per le quali Ryanair potenzierà ilaereo non lasciano molto spazio a dubbi, ...... per Milano: Via Libertà, angolo via), Mornago Cimbro (incrocio via Mazzini/via stazione), Malpensa (Terminal 1). L'orario dei bus può variare in funzione delle condizioni delstradale. ...Tre morti in poche ore sulle strade della Capitale. Una lunga scia di sangue da Ostia al Trionfale e sale a otto il numero delle vittime stradali a Roma dall'inizio del mese di gennaio.Quasi la metà degli infortuni denunciati riguardano la fascia d'età tra i 40 e i 59 anni anche se gli incrementi sono generalizzati per tutti ...