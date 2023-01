Traffico Roma del 14-01-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 14 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascolto continua ad essere scarso illungo le strade della capitale nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare e nodi autostradali è chiusa per lavori di potatura via Nomentana tra viale Regina Margherita e Porta Pia verso Piazza Fiume il centro inevitabili disagi durante le ore di maggiordeviazioni per 5 linee bus dirette verso il centro e per lavori su Corso di Francia fino alle ore 10 rimane chiusa la strada tra Viale maresciallo pilsudski e via Civita Castellana in direzione del raccordo mentre dal 10 e fino alle ore 13 verrà chiusa in direzione opposta Quindi verso i Parioli E comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it cura della c e della polizia locale diCapitale In ...