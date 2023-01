Traffico di loculi cimiteriali | in manette ex-esponente del Pd

(Di sabato 14 gennaio 2023) Un ex-consigliere comunale del Pd di Reggio Emilia è stato arrestato dalla guardia di finanza, con l'accusa di essere coinvolto in unillecito dicomunali orchestrato dalla camorra in una cittadina del casertano. Secondo gli inquirenti, ne avrebbe acquistato sedici per rivenderli a prezzo maggiorato. L'avvocato difensore: "Il mio assistito è estraneo ai fatti"

Coinvolto con affiliati alla Camorra in un'inchiesta della Dda di Napoli per un traffico illecito di loculi cimiteriali nel casertano ...E' stato arrestato ieri mattina l'ex consigliere Carmine De Lucia a seguito dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli su un traffico illecito di loculi cimiteriali nel casertano.