Tra inquinamento e transizione ecologica | le terre rare salveranno il pianeta?

(Di sabato 14 gennaio 2023) La scoperta in Svezia del più grande e ricco giacimento did’Europa si configura già, senza timore di esage, se non come una delle grandi svolte del secolo, sicuramente degli ultimi decenni. Non solo perché rappresenta un potenziale “moto” a livello economico e geopolitico, ma anche perché aggiunge un’altra voce alla già lunga e ricca lista delle sfide ambientali del 2023. Non a caso infatti questi 17 elementi chimici, dalle utilissime proprietà e dai vasti utilizzi dall’elettronica alle auto ibride, sono stati posti al centro dellaglobale. Ma c’è sempre un “ma”. Se da un lato le cosiddette REE (Earth Elements) presentano una versatilità tale da renderle praticamente indispensabili per la produzione di tecnologie green ...

Senza nulla dire infine dell'in una zona, la pianura Padana, che per qualità dell'aria ...di adeguamento infrastrutturale che però andrebbero considerati nel bilanciamento complessivo...La transizione energetica è un percorso di continua trasformazione in cui la collaborazioneimprese , lungo le filiere produttive , riveste un ruolo fondamentale. Ecco perché in questi ...In Alto Adige l’ambiente viene monitorato, in particolar modo in alcuni settori e zone, nel lungo periodo [oltre 25 anni - ndr]. Il Laboratorio biologico dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la t ...Per uno studio internazionale oltre 230mila bambini soffrono di asma a causa della cucina con fornelli a gas che produce biossido di azoto.