Tottenham | Conte su Lucas Moura | 'La decisione spetta al club | nei miei piani'

La Gazzetta dello Sport

A San Valentino, dopo il Torino, con l'uscita anticipata dalla Coppa Italia da vendicare, torna la Champions League e l'appuntamento è con ildi un certo Antonio...La prestazione del Brighton sale momentaneamente al settimo posto a soli tre punti daldi Antonio. Il Manchester United vince il derby In quattro minuti il Manchester United ribalta ... Conte e le trattative: "Del mercato si occupa il club" Lucas Moura a sorpresa potrebbe arrivare in Serie A a zero durante il calciomercato estivo. Il Tottenham non gli rinnoverà il contratto.Il Milan paga un avvio da incubo contro e lascia due punti sul campo di un Lecce a tratti incontenibile. Theo e Kalulu da incubo. Il Lecce fa quello che vuole ...