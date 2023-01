Torrione | lavori al sottopasso | verso la riapertura

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono ancora in corso, ma dovrebbero terminare nella tarda mattinata di oggi, iurgenti di messa in sicurezza delferroviario a, dove ieri pomeriggio intorno alle 14 si è ritenuto necessario interdire la circolazione veicolare e pedonale dopo la caduta di alcuni massi che hanno fatto temere per la tenuta del ponte. Sul posto dal pomeriggio di ieri vigili del fuoco, i vigili urbani, l’associazione Strade Sicure ed i tecnici del Comune di Salerno. L’amministrazione comunale ha contattato anche RFI per una valutazione che ha preso in considerazione anche la possibile interdizione del traffico ferroviario poi scongiurata. Ilviene utilizzato dai veicoli solo per il passaggio da via vinciprovavia, che al ...

Tra via, via Mobilio e via Vinciprova non si pensa ad altro, tra i passanti e gli addetti ai, in un venerdì pomeriggio che ha messo in guardia non solo chi in quella zona ci abita - ......di, dove risultano parzialmente rimossi i teloni che ricoprono l'area di circa 3mila metri quadri dove è in corso l'abbattimento dello stabile ex 'Sacro Cuore' . Dopo lo stop deida ...Piovono calcinacci dal ponte e tra i residenti della zona il commento più “gettonato” è «poteva scapparci il morto». Tra via Torrione, via Mobilio e ...Tensione tra i residenti di Torrione, dove risultano parzialmente rimossi i teloni che ricoprono l'area di circa 3mila metri quadri dove è in corso l’abbattimento dello stabile ex “Sacro Cuore”. Dopo ...