Torna ' Zona Bianca' | gli ospiti e le anticipazioni della puntata

IL GIORNO

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi saranno ospiti nel corso della nuova puntata di "Bianca". Il talk, condotta da Giuseppe Brindisi, andrà in onda domani sera, domenica 15 gennaio, in prima serata su Rete 4. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato all'aumento del ......una media superiore al punto e mezzo a partita che fa sognare addirittura una rimonta verso la...iniziando a pensare all'ottavo di Coppa Italia di giovedì contro la Juventus e la Cremonese... Il Como perde a Cagliari e torna nella zona pericolosa Di nuovo in onda il talk show condotto da Giuseppe Brindisi che tratta le ultime vicende della politica italiana.Guerra in Ucraina, secondo il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, esplosioni hanno colpito il quartiere di Dniprovskyi della capitale, situato sulla riva orientale del fiume Dnipro.