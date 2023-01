“Torna nella casa e la bacia” GF Vip 7 | Spinalbese sorprende tutti | va subito dritto da lei

(Di sabato 14 gennaio 2023) Grande notizia al GF Vip 7: Antoninoè ritodopo l’uscita momentanea a fine dicembre per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Lo ha fattogiornata di sabato 14 gennaio, tra l’entusiasmo generale dei compagni di avventura. Ma a fare rumore è stato anche un suo bacio dato ad una vippona, che ha sorpreso gli utenti, i quali hanno sottolineato proprio questo gesto dell’ex partner di Belen Rodriguez. Tante le voci uscite su di lui, ma alla fine il rientro è stato ufficiale. Secondo quanto era trapelato nei giorni scorsi, per rire al GF Vip 7 Antoninoavrebbe chiesto un aumento del cachet per portare avanti questa avventura all’interno dellapiù spiata d’Italia. “Ha chiesto più del doppio e glielo ...

... oggi manager tornato ad essere impegnatoFormula 1 di Stefano Domenicali, l'imprenditore italiano Flavio Briatorea parlare di Ferrari e futuro. Le scelte della rossa di Maranello hanno ...Marc Marqueza parlare del GP d'Italia al Mugello dello scorso anno, quando ha annunciato lo stop per ... Difficile immaginare il temporalesua testa tra ricordi, rimpianti e dubbi ...Sarà destinato alle persone con reddito inferiore ai 20mila euro, non più 35mila come nella versione precedente della misura.La Russia torna a far paura dall'alto, con un nuovo raid missilistico su tutta l'Ucraina. Gli attacchi di Mosca hanno colpito infrastrutture critiche nelle regioni ...