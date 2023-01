Torna libero il falso regista che avevo adescato dodici donne con la scusa dei finti provini

in libertà Claudio Marini, il finto regista che aveva adescato 12 donne ed era accusato in ... Marini è tornato. Per le vittime, il tempo della giustizia non è ancora arrivato.CONSIGLI24 I migliori consigli su prodotti di tecnologia, moda, casa, cucina e tempoScopri di più Quello che Gabbrielli chiama "effetto conservativo" e che ha spostato l'asse degli acquisti ...Lontana dal piccolo schermo da più di un anno, la De Lellis è pronta a fare il suo grande ritorno, addirittura nelle vesti di conduttrice di un nuovo programma ...Claudio Marini era finito in cella con l'accusa di violenza sessuale per aver circuito donne con la scusa di farle fare le attrici: tornato in libertà perchè sono scaduti i termini di custodia cautela ...