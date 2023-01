Tolosa-Stade Brestois domenica 15 gennaio 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 14 gennaio 2023) Sono 8 i punti che al momento separano in classifica il neopromossodi Montanier e lo, attualmente quartultimo in classifica. I violets hanno colto un pesantissimo successo nello scontro diretto contro l’Auxerre, reso ancora più clamoroso dal punteggio. Uno 0 a 5 che non solo cancella in parte i 6 gol presi a Marsiglia, ma conferma l’attitudine di questa squadra a InfoBetting: Scommesse Sportive e