Tigre 2 | Giannessi sconfitto in semifinale da De Jong

(Di sabato 14 gennaio 2023) Alessandro(247 Atp) si è fermato alle semifinali del challenger di Tigro 2 (40.000 $ di montepremi sulla terra battuta) battuto dall'olandese Jesper De(325) per 64 57 61. Tra ...

Liguriasport

cercava la prima finale challenger da Oeiras 2 del 2022 (persa contro Gastao Elias) e la 12esima della carriera . La prima risale al challenger di Napoli 2 persa nel lontano 2011 contro l'...Trae De Jong c'è un solo precedente, vinto dal tennista olandese a Braga nel 2021 (63 75).è alla ricerca della prima finale challenger da Oeiras 2 del 2022 (persa contro Gastao ... Tigre 2: Giannessi agguanta la semifinale - Liguriasport Alessandro Giannessi (247 Atp) si è qualificato per le semifinali del challenger di Tigro 2 (40.000 $ di montepremi sulla terra battuta) superando per 67 75 61 l’argentino Mariano Navarone (248 Atp).Alessandro Giannessi (247 Atp) si è qualificato per le semifinali del challenger di Tigro 2 (40.000 $ di montepremi sulla terra battuta) ...