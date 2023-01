The Voice Senior | la cantante di Lady Oscar bocciata dai giudici

Corriere TV

Debutto col botto per 'Senior' su Rai1 che con 3.777.000 telespettatori e il 23,3% di share si aggiudica gli ascolti della prima serata di ieri. L'altra partenza, quella della seconda stagione di 'Fosca Innocenti' ...Tra questi c'èSenior , la trasmissione che va in onda dal settembre 2020 in prima serata su Rai 1. Il programma è nato come spin - off diof Italy , andato in onda su Rai 2 dal ... La voce di Lady Oscar si esibisce a The Voice, ma i giudici la bocciano A The Voice Senior, si è presentata una delle voci che cantava la sigla del popolare cartone animato Lady Oscar. Peccato che i 4 giudici l'abbiano giudicata stonata e l'abbiano bocciata. Ecco cos'è su ...Colpo di scena a The Voice Senior. I coatch hanno bocciato Clara Maria, cantante 72enne che con I Cavalieri del Re ha inciso indimenticabili sigle di cartoni animati.