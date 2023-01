The Voice Senior | a sorpresa i coach bocciano una celebre cantante | “È stonata | non ha voce!”

Leggi su isaechia

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ieri sera è andata in onda la prima puntata della terza edizione di The, il talent show – spin off di The– condotto da Antonella Clerici.d’eccezione Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri. Un’edizione già sommersa dalle polemiche per una clamorosa eliminazione che ha fatto indignare il pubblico presente in studio e il popolo del web. A presentarsi sul palcoscenico di Theunache ha segnato l’infanzia di tanti bambini negli anni ’90. Stiamo parlando di Clara Serina, interprete delle sigle di cartoni animati come Lady Oscar, Kimba, Sasuke, L’Uomo Tigre, Coccinella, Lo specchio magico, Yattaman, La ballata di Fiorellino, Gigi la trottola, Chappy, Devil man e Ransie la Strega. Nessuno dei quattrosi è ...