The Pale Blue Eye – I delitti di West Point | recensione | Christian Bale in un thriller d’atmosfera dalla storia incerta

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ladi TheEye – Idi, il nuovoNetflix in cuiindaga su una serie di morti raccapriccianti all’interno di un’accademia militare americana È arrivato da pochi giorni su Netflix TheEye – Idi, un mysterycon protagonista, che torna sullo schermo dopo Amsterdam, chiamato ad investigare una serie diraccapriccianti avvenuti in una base militare nell’America del diciannovesimo secolo. Un film in cui l’atmosfera e la costruzione della tensione la fanno da padrona, ma ...