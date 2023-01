The Flash | in programma nuove riprese aggiuntive Cosa verrà modificato?

Leggi su movieplayer

(Di sabato 14 gennaio 2023) Questo mese verranno realizzatedi The, film della DC in arrivo nelle sale a giugno. In attesa del nuovo trailer che debutterà in occasione del SuperBowl a febbraio, emergono ulteriori dettagli sulla realizzazione di The. A quanto pare sono indellecome suggerito dall'account Twitter Big Screen Leaks. "Questo mese verranno realizzate alcuneper The. Noncambiato il finale, si tratta semplicemente diminori per modificare alcune inquadrature". Voci di un possibile nuovo finale erano circolare in rete a seguito della cancellazione dei cameo di Henry Cavill e Gal ...