The Fabelmans | Joyce Carol Oates | “Un film mediocre e scoraggiante per i giovani registi”

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 14 gennaio 2023)ha definito Thedi Steven Spielberg un“notevolmente” e “” per i. Dopo la vittoria delautobiografico ai Golden Globes, la, autrice di Blonde, da cui è stato tratto ilcon Ana de Armas, ha twittato che Steven Spielberg mostra una “superficiale banalità” come regista. This was the most imaginative scene in “The” which was on the whole a remarkablymovie for all its attention & the recent award. Must be discouraging for youngmakers. https://t.co/7yUmCVZEen —...