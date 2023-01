The Fabelmans | Joyce Carol Oates critica il film di Spielberg | “È mediocre e banale”

Leggi su screenworld

(Di sabato 14 gennaio 2023), autrice del romanzo Blonde, da cui è stato tratto l’omonimosulla vita di Marylin Monroe diretto da Andrew Dominik, ha fortementeto Thedi Steven, giorni dopo che ilha trionfato ai Golden Globes (Migliordrammatico e Miglior regia); attraverso Twitter, la scrittrice canadese ha espresso tutto il suo disappunto, commentando come segue un’immagine tratta dalche ritrae David Lynch nei panni di John Ford. This was the most imaginative scene in “The” which was on the whole a remarkablymovie for all its attention & the recent award. Must be discouraging for youngmakers. ...