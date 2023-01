Terzo polo | Renzi | partito unico liberali entro europee 2024

Tuttavia, ormai da mesi la si guarda come la sfida più interessante per la presenza di dell'ex sindaca di Milano, Letizia Moratti , scesa in campo come civica con il sostegno dele decisa ...... e un altro che prova, invece, a restare ancorato alla linea atlantista tracciata dall'ex Ministro della Difesa Guerini e che strizza un occhio alcon Bonaccini come nuovo segretario. ...Milano, 14 gen. (askanews) - 'Il nostro lavoro è chiaro che porterà al partito unico. Arriviamoci alle elezioni europee del 2024 determinati ...Il derby a sinistra comincia. La sfida Pd-5 Stelle sarà destinata a caratterizzare la campagna elettorale e, nel giorno in cui in Corte ...