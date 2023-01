Terzo polo | Renzi e Calenda puntano alle europee del 2024 e poi a tornare al governo

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ildi Matteoe Carlocerca un'ulteriore crescita per trovarsi in posizione di forza ai prossimi appuntamenti elettorali. L'articolo proviene da Firenze Post.

Il, formato dall'asse tra Azione e Italia Viva, si attesta all'8,7%. Successivamente si trovano la Lega al 4,1% e Forza Italia al 3,8%. Seguono i Verdi al 2,7%, +Europa al 2,6%, le ..."Il nostro lavoro è chiaro che porterà al partito unico" . Matteo Renzi si porta avanti con i lavori e disegna il futuro programmatico del. Il leader di Italia Viva e il segretario di Azione, lo scorso mese, avevano già siglato l'atto di costruzione di una nuova Federazione. Un patto sottoscritto dai due esponenti del...El Diablo corre nella circoscrizione di Monza Brianza per il terzo polo. In passato fu assessore allo Sport a Varese in una giunta leghista ...Il terzo congresso della Camera del lavoro della Cgil di Frosinone e Latina ha eletto Giuseppe Massafra come segretario generale, sostituendo Giovanni Gioia, chiamato ad ...