Terremoto del Belice | Mattarella |  “Una prova durissima per il Paese”

(Di sabato 14 gennaio 2023) AGI - "Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio di cinquantacinque anni or sono, undevastante sconvolse la Valle del, recando morte ai suoi abitanti, distruggendo abitazioni e paesi, infliggendo il dolore più straziante. Alle vite spezzate, alle famiglie che vinsero la paura e la disperazione, ai loro discendenti che hanno aperto nuove strade, va il primo pensiero". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 55esimo anniversario deldella Valle del. "Fu una. Ilintero partecipò con commozione alle sofferenze di quelle comunità. L'Italia avrebbe conosciuto, in pochi anni, altre tragedie innescate dalla natura altamente sismica del nostro territorio, con costi ...

