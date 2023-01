Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 14 gennaio 2023

Una giornata importante e proficua per la crescita ed immagine della mia. Preferisco oggi ... La verità è ben più: questo è il lascito del governo di Nello Musumeci nella cui continuità si è ...Grosso colpo di scena in arrivo a. Nelle prossime puntate della soap Yilmaz, infuriato per aver scoperto che Zuleyha è stata costretta a sposare Demir, metterà in atto un piano che lo porterà a compiere un azione ...Nelle trame 16-17 gennaio di Terra amara, Zuleyha Altun riesce a riabbracciare suo figlio mentre Yilmaz non perdona Demir ...Un omicidio improvviso e non preventivato scuoterà gli animi degli abitanti di Cukurova nelle prossime puntate Italiane di Terra Amara. Al culmine di un ...