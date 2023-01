Terra Amara anticipazioni puntata 121 del 16 Gennaio 2023

Leggi su mediaturkey

(Di sabato 14 gennaio 2023)16Yilmaz e la dottoressa Mujgan si amano molto e tutti gioiscono per loro. Nonostante ciò, Yilmaz non può perdonare le azioni di Demir. Non può dimenticare tutto e far finta che non sia mai successo. Racconta la storia del suo passato a Mujgan e spiega per quale motivo non potrà mai L'articolo proviene da MediaTurkey.