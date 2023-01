Terra Amara anticipazioni 14 gennaio 2023 | a che ora va in onda oggi su Canale 5

: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di auditel. Uomini e Donne : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share. Amici : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di auditel. Grande ...Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e, che andranno in onda oggi, 14 gennaio 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.30 , ci sposteremo in Turchia, ...Nelle trame 16-17 gennaio di Terra amara, Zuleyha Altun riesce a riabbracciare suo figlio mentre Yilmaz non perdona Demir ...Un omicidio improvviso e non preventivato scuoterà gli animi degli abitanti di Cukurova nelle prossime puntate Italiane di Terra Amara. Al culmine di un ...