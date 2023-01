Tennis | Trevisan | “United Cup trasferta bellissima | sto giocando bene”

(Di sabato 14 gennaio 2023) Lata numero uno d’Italia, Martina, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport a pochi giorni dall’inizio dell’Australian Open 2023: “Devo tenere sotto controllo un piccolo problema a un tendine, ma stoe lavorando“. La 29enne di Firenze ha però toccato anche altri temi, come laCup in cui è stata protagonista con i colori azzurri: “Mi sono divertita tanto, sia in campo che fuori. È stata una scoperta continua e una. Non ci aspettavamo che si creasse un gruppo così unito“. La vittoria più bella, oltre che importante, è stata quella contro la greca Maria Sakkari: “Sicuramente il precedente del Roland Garros è stato importante, ma ero comunque sicura di giocarmela alla pari. Credo di aver espresso un buon ...

OA Sport

La 29enne di Gates Mills, Ohio, considerata una grande promessa delUSA una decina di anni ... entrerà per la prima volta Cocciaretto, che sarà la nuova numero 2 d'Italia dietro MartinaCi sono anche Camila Giorgi, Lucia Bronzetti e soprattutto Martina, testa di serie numero 21 del torneo: per lei ci sarà Schmiedlova. In campo maschile, c'è anche il momento di un esordio: ... Australian Open 2023: il tabellone di Camila Giorgi. Possibile derby contro Trevisan al 2° turno Le parole di Martina Trevisan, intervistata dal Corriere dello Sport, sulla conclusione della scorsa stagione e l’approccio verso il 2023. Particolare importanza ha avuto la United Cup, competizione i ...AUSTRALIAN OPEN - Facciamo il punto sui 12 italiani presenti in tabellone a Melbourne: Berrettini, Sinner, Musetti, Sonego, Fognini, Musetti e Bellucci per il m ...