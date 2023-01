Taylor LeJeune | chi era il tiktoker morto a 33 anni che mangiava cibo spazzatura

Il Fatto Quotidiano

Secondo le prime ipotesiquesto il nome di battesimo del tiktoker sarebbe morto a seguito di un infarto . Muore star di TikTok a 33 anni, cos'è successo . I suoi video su TikTok, ...Conosciuto come Waffler69, si filmava mentre ingurgitava carne in scatola degli anni '60 e dolci di ogni forma o colore. Aveva 1,8 milioni di follower sul social ... Star di Tiktok Taylor LeJeune muore a 33 anni per un infarto: nei video mangiava cibo spazzatura o scaduto Taylor LeJeune, star di TikTok da 1,8 milioni di follower, è morto a 33 anni. Il tiktoker, conosciuto per i suoi video virali in cui mangiava cibo spazzatura o vecchio di anni, secondo quanto detto da ...Conosciuto come Waffler69, si filmava mentre ingurgitava carne in scatola degli anni '60 e dolci di ogni forma o colore. Aveva 1,8 milioni di follower sul social cinese ...