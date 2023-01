Tanti auguri a…

Leggi su seriea24

Giampiero Ventura compie oggi 75 anni. Ex allenatore granata, ha guidato il Toro dal 2011 al 2016 riportando i granata prima in serie A e poi in Europa. È stato Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Cesare Bovo compie oggi 40 anni. Arrivato una prima volta al Toro nel gennaio 2007 per sei mesi, è poi tornato a vestire la maglia granata dalla stagione 2013/'14 al Gennaio 2017. Per lui 77 presenze e 3 reti sotto la Mole. Da tutto il Torino Football Clubdi buon compleanno!