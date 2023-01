Tali e Quali stasera in tv | ospiti e anticipazioni 14 gennaio 2023

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 14 gennaio 2023)va in ondain tv sabato 14in prima serata su Rai 1 condotto da Carlo Conti con una versione del celebre Tale e Quale Show con artisti “non professionisti”. Ecco di seguitodella serata. SCOPRI COSA C’È IN TV Artisti dilettanti, scelti per il loro essere “naturalmente” identici in tutto e per tutto ai personaggi musicali che interpretano, e come sempre, cantando rigorosamente dal vivo: sono loro i protagonisti del secondo appuntamento con “” Edizione, il varietà di Rai 1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda sabato 14alle 21.25 dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Padrone di ...