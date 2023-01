Globalist.it

Anche per questoha invitato Bathily a Roma, mentre l'Italia chiederà ai suoi partner internazionali di riconoscere che una Libia unita e stabilizzata, dotata di un governo democraticamente ...Più che il vice della Meloni sembra uno dei suoi garzoni;lo sopravanza di due giri; di ... che s'è stancato di essere trattato come una pezza dadai camerieri locali di Salvini: un ... Tajani ai piedi di Erdogan per un”patto di stabilità” con chi ha destabilizzato la Libia Tajani in Turchia per un “Patto per la stabilità” della Libia con chi la Libia ha contribuito a destabilizzare e a spezzare in due ...LE FOTO - Fedeli in coda per entrare a San Pietro per rendere omaggio a Benedetto XVI - TUTTI I VIDEO. Il corpo di Ratzinger sarà esposto per tre giorni, fino ai funerali che si celebreranno giovedì.