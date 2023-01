Tagliato il prezzo per AirPods Pro 2 su Amazon il 14 gennaio

(Di sabato 14 gennaio 2023) Continua ad essere piuttosto interessante ildegli auricolari ApplePro di seconda generazione, modello del 2022 che può contare su un netto miglioramento hardware e permette un ascolto di grande qualità. Se state cercando degli auricolari wireless di qualità, questa può essere un’ottima opportunità di risparmiare qualche euro ed avere tra le mani un dispositivo Apple di ultima generazione. Approfondendo l’offerta odierna di, riguardante proprio questiPro di seconda generazione ricondizionati, si può notare come sia stato applicato uno sconto superiore al 10% sulconsigliato in precedenza che era di 299,00 euro. Interessante sforbiciata per ildiPro 2 suda oggi 14 ...

Quarto: il Governo ha gridato allo speculatore, per poi ammettere che l'aumento deldella ... con i soldi" che sarebbero serviti per "tagliare le accise per 4 mesi abbiamodi un ...Costa 13,99 ma col codice 6045020 ilvienedel 20% quindi costa 11,19 . Offerte Speciali iPad Pro M1 da 11 da 2 TB scontato di 600 12 Gen 2023 iPad Pro 11" M1 2021 è in forte sconto ...Il CEO di Apple Tim Cook ha deciso di effettuare un grosso taglio al suo stipendio per il 2023, stando a quanto riporta Bloomberg.Le riduzioni di prezzo arrivano anche al 20%: ora la Model 3 in Italia è disponibile a partire da 44.490 euro e la Model Y a 46.990 euro.