Svezia | una scoperta che salva l’Europa | Ma cosa sono le Terre Rare?

Leggi su curiosauro

(Di sabato 14 gennaio 2023) L’incredibileinpotrebbe risollevare la stessa Europa da una crisi importantissima del settore tecnologico. E tutto grazie alle preziosissime. Maesattamente e perché è così importante il loro ritrovamento? Stiamo parlando di unasenza precedenti non tanto e non solo per l’incredibile ritrovamento in sé e per sé, ma anche per la quantità straordinaria – secondo le prime proiezioni si parlerebbe addirittura di tonnellate – ditrovate proprio in. Nello specifico, è avvenuta in queste ore ladel più grande giacimento dinel cuore del, ...