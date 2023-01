Sulla pelle degli Ayoreo | c’è un legame tra l’Italia | il business della deforestazione e la distruzione dell’ultimo popolo “incontattato” del Paraguay

Leggi su tpi

(Di sabato 14 gennaio 2023) Joó alza a fatica lo sguardo verso la telecamera. È seria e triste. A tratti le sfugge un sorriso nervoso e imbarazzato dietro il velo lattiginoso di fumo che si alza tra lei e l’obiettivo come un filtro di protezione. Non ha più voglia di parlare. Ha 34 anni, e sulle spalle un vissuto difficile da immaginare per chiunque non appartenga al suoo abbia fatto la sua stessa tragica esperienza.È entrata in contatto con il mondo esterno solo nel 2004, insieme a un gruppo di altriTotobiegosode in fuga. Tra loro c’era anche Chicode, oggi padre dei suoi figli. Cercavano di sfuggire ai “coñone”, gli stranieri che li terrorizzavano con il rumore assordante dei loro motori e delle loro mandrie. Un bulldozer aveva appena raso al suolo una delle loro case e i loro orti. Insieme ad alcuni compagni, Joó correva nella foresta in cerca di un rifugio ...