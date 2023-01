Sul palco della Cgil di Bologna parte l’inno dell’Unione sovietica dopo l’elezione del nuovo segretario | c’è anche Landini – Video

(Di sabato 14 gennaio 2023) Alladilo spiegano come un errore del disc-jockey, ma l’incidente musicale che è successo ieri sera al congressodista creando imbarazzi e polemiche: quando il neoelettoMichele Bulgarelli è stato proclamato ed è salito sulalla presenza delgenerale Maurizio, dalle casse, al circolo Arci di San Lazzaro di Savena, è infatti partito, che peraltro ha la stessa musica dell’attuale innoRussia. La versione diffusa ieri sera è stata però quella più celebre, cantata dal coro dell’Armata Rossa, e non quella con il ...

quando il neoeletto segretario Michele Bulgarelli è stato proclamato ed è salito sul palco alla presenza del segretario generale Maurizio Landini, dalle casse, al circolo Arci di San Lazzaro di ...