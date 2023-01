‘Sui binari del Milano-Roma’ | di Giovanni Azzone

I lavori sono legati all' adeguamento deidi sosta per i treni merci , che vengono allungati ...bus non è ammesso il trasporto bici. Roberto Morandi roberto.morandi@varesenews.it Fare ...Purtroppo e per cause da chiarire è stato travolto ed ucciso dal treno sulla Venezia - Bologna : tragediae 29enne che purtroppo è stato letteralmente falciato dal convoglio all'altezza della stazione di Stanghella . Tutto è accaduto intorno alle 19 del 13 gennaio, quando il 29enne polesano è ...