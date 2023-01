Succursale Liceo Guacci | caldaia rotta | studenti infuriati

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora un problema con gli impianti di riscaldamento nelle scuole secondarie in città. A protestare stavolta sono stati gli alunni delladell’Istituto magistrale, in via Compagna. Dopo le festività natalizie e del nuovo anno, con la ripresa delle attività didattiche purtroppo è venuto fuori il blocco dell’impianto riscaldamento. È scattata la protesta nei confronti dell’ente Provincia responsabile degli immobili degli istituti secondari. I tecnici della Provincia avrebbero affermato che tre caldaie su quattro all’interno dell’istituto sarebbero rotte. Solo due sarebbero state aggiustate e quindi solo due funzionanti. Come si ricorderà anche all’Istituto Industriale Bosco Lucarelli c’era stato nei mesi scorsi mobilitazione per un problema simile e quindi al malfunzionamenti degli impianti. ...